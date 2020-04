LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ero tra gli 80 mila della finale di Champions" di Andrea

Cara redazione di Milannews ti scrivo perche' anche io, ho fatto parte degli 80 mila fortunati che erano presenti al Camp Nou quella sera per la finale di Champions del 1989.

Cosa ricordo?...tutto come se fossi appena tornato...la partenza con 2 pulman da Livorno, l'arrivo dopo 15 ore a Loret de mar localita' ad un centinaio di chilometri da Barcellona, la carica del giorno della partita e lo stupore nel vedere cosi tanti milanisti allo stadio, l'incontro con il mitico Bruno Pizzul e con il presidente Berlusconi all'uscita del suo albergo.

Poi la partita, i gol dei nostri tulipani,il capitano che alza la coppa ed io e mio cugino che ci abbracciamo come se non ci fosse un domani e dopo le ramblas stracolme di tifosi io che scambio la mia sciarpa con una tifosa del Barcellona in cambio di un bacio, ed infine il ritorno in italia con davanti agli occhi ancora la coda interminabile di auto e pulman tutti rossoneri in Liguria...non dimentichero' mai quei 3 giorni e non ringraziero' mai abbastanza il Milan per averli resi possibili.

Andrea Rolla

- - - - - - - - - - - -

MilanNews.it concede ampio spazio ai propri lettori. In attesa che ci siano le condizioni per ripartire con il calcio giocato, la nostra redazione vi dà la possibilità di essere partecipi e protagonisti con 'La Lettera del Tifoso': raccontateci la partita del Milan a cui siete più legati, che ha significato di più per voi. Svelateci come avete vissuto quei momenti, dove eravate, con chi, se avevate eventuali riti scaramantici. Libero spazio alle vostre storie, quelle più interessanti verranno pubblicate sul nostro portale!

Cosa aspettate? Scriveteci a: laletteradeltifoso@milannews.it.