LA LETTERA DEL TIFOSO: "Fare di necessità virtù" di Salvatore

Cari tifosi e appassionati milanisti in questo momento di estrema emergenza con (si spera) l’ultimo infortunio a Jack Bonaventura, la rosa milanista è dimezzata. Per cui bisogna far rendere al meglio i giocatori disponibili e un rinforzo molto importante per le ultime partite prima della sosta invernale è il rientro a pieno organico di Andrea Conti.

Con quest’ultimo a disposizione, il modulo che può far al caso nostro in questione mi sembra il 3-4-3.

Con Ricardo Rodriguez nei 3 di difesa, avremo sia Laxalt che Conti nelle loro posizioni naturali e nel centro Kessie e un ritrovato Bakayoko il quale sembra in netta ripresa soprattuto a 2. Infine davanti Suso Higuain Chalanoglu.

Salvatore da Cercola