LA LETTERA DEL TIFOSO: "Fiducia in un uomo" di Fabrizio

Buongiorno a tutti Rossoneri,

Comincia un “nuovo” periodo!

Approcciamo quindi il nuovo tecnico con fiducia.

Ma attribuiamo la fiducia superiore in un uomo che può e dovrà rappresentare l’ambizione e l’immagine del nostro Milan nell’attualità e nel futuro: Zorro Boban.

Ricordiamoci la carica Fifa che ha abbandonato per amore dei colori.

Se attorno ad un uomo che possa incarnare la forza della società dobbiamo cementare ancor più la nostra passione in un momento come l’attuale, Zvone è la figura a cui dobbiamo tendere a alla quale si deve riporre massima considerazione.

Non ci sono figure alternative ma solo subalterne, senza voler screditare altri, sulle potenzialità politiche e tecniche di Zorro non si può dubitare.

Certo in campo non ci andrà lui e il ruolo del nuovo tecnico è già oggi particolarmente oneroso, ma basterà poco.

Corsa, dedizione, razionale tatticismo, onestà intellettuale, polso fermo e capacità di conoscere gli uomini.

Qualche risultato positivo e convincente e il nostro pubblico smorzerà i toni e mitigherà le contestazioni. Perché poi, guardiamoci intorno, anche se sono stati più abili a nascondere le difficoltà e qualche risultato lo hanno conquistato con apparente più facilità, gli altri (Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e la stessa Inter) non è che siano così lontani ed effettivamente superiori.

Forza e coraggio mister Pioli e grazie a Zvone Boban per aver deciso questo cambio e.....in bocca al lupo! Anche a tutti noi.

Forza Milan forever!

Fabrizio da Piacenza