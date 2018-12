LA LETTERA DEL TIFOSO: "Giovane, di prospettiva e forte" di Filippo

Buongiorno,

vedendo i nomi che circolano per il mercato del Milan mi piacerebbe che molti di questi si concretizzassero, formando un 11 di base niente male.

In porta farei cassa cercando di vendere Donnarumma, lasciando a Reina la gestione della difesa e allo stesso tempo il compito di far crescere come dodicesimo Plizzari.

La linea a 4 di difesa è sinonimo di italianità: Conti, Caldara, Romagnoli e Calabria (con un Godin a parametro zero col ruolo di quinto titolare).

A centrocampo Fabregas, Kessiè e Bonaventura sarebbero un ottimo terzetto, con in panchina Bakayoko (sperando di abbassare la quota riscatto) e Tonali (sperando nel sogno Barella).

Davanti spazio a Calhanoglu, Suso e Higuain/Cutrone.

Questo Milan a mio modesto parere non avrebbe nulla da invidiare a Inter, Napoli, Lazio e Roma.

Forza Milan

Filippo