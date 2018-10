LA LETTERA DEL TIFOSO: "Grazie nonno per...la passione rossonera" di Lorenzo

Sono un ragazzo di 17 anni. Ho iniziato a guardare il calcio a 7/8 anni grazie a mio papà juventino che mi volle subito tramandare la passione per la sua bandiera bianconera. Ma a qualcuno questa cosa non andava proprio giù, al nonno, papà di mia madre. Iniziò a regalarmi il cappello, i poster e tanta passione per il suo amato Milan. E niente... Ho iniziato a tifare Milan come se nulla fosse e a trasformare una squadra in un'unica e grande passione. Non salto mai una partita e nonostante non mi sia mai goduto il vero grande Milan aspetto la domenica solo per la partita. Quando guardo il Milan penso sempre al nonno e mi immagino cosa pensa e se abbiamo le stesse idee.. Se ci incontriamo parliamo sempre e solo del NOSTRO Milan. Grazie nonno, non dimenticherò mai la passione che mi hai dato e ti penserò per sempre mentre guardo la nostro adorata squadra.

FORZA MILAN!

FORZA NONNO CARLO! TORNERÀ IL TUO VECCHIO MILAN!

Lorenzo