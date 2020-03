LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il futuro dei grandi ex calciatori" di Marco

Come alla maggior parte dei nostri tifosi anche a me dispiace per le dimissioni di Boban e sicuramente le future di Maldini;pero’ anziché che parlare da tifosi proviamo a parlare a livello sportivo.

Dov’è scritto che un ex grande giocatore ha un futuro assicurato anche da dirigente?

Prendiamo come esempio giocatori come Baresi, Del Piero,Totti e molti altri ancora che futuro hanno avuto come dirigenti ad alto livello?

Provate a ragionare.

Saluti e Forza Milan

Marco Villano