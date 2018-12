LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il futuro non si tocca!" di Donato

Cara redazione,

Grazie dello spazio che ci concedete.

Vorrei esternare una mia preoccupazione. Leggevo sul vostro portale la notizia di mercato in merito alle richieste che il Chelsea ed il Sig.Sarri ha fatto per cedere Fabregas a gennaio...ossia 10 mln casch oppure un opzione su Romagnoli per agosto.

Ma insomma...spero proprio che Leonardo e Maldini non caschino in questa provocazione "solo per avere un giocatore esperto a gennaio ma che ha pure 31/32 anni...in sostanza quanto conviene puntare su un giocatore che ha dato quasi tutto con il futuro...Romagnoli?

Mi spiace ma Alessio NON SI TOCCA...né lui né il vivaio di futuri campioni che il Milan sta crescendo: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Conti, Cutrone, Caldara...sono il futuro!!

Sono fiducioso che Leo e Paolo abbiano le idee chiare e che non cedano a queste indecenti provocazioni.

Un abbraccio

Donato