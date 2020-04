LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il mio legame con il Milan" di Michele

Salve redazione di Milannews, in questo periodo di quarantena nonostante il calcio e lo sport in generale passino in secondo piano, mancano davvero tanto. Soprattutto il Milan, il mio-nostro amato Milan. Cosi voglio raccontare la mia storia, del legame cosi forte con questa squadra magica.

Il Milan rappresenta per me molto di una squadra,di una fede calcistica: è un qualcosa di molto più profondo.

Il milan segna il legame fortissimo con la mia famiglia, in particolare mio fratello. Siamo due fratelli rossoneri dal Veneto, molto uniti, e il Milan ha aiutato a consolidare questo legame cosi forte. Non ci perdiamo mai una partita, e siamo sempre li sempre e comunque a tifare la nostra grande squadra del cuore, anche in questi anni difficili.

Tutto questo grazie alla passione trasmessa soprattutto da nostro zio, grande tifoso rossonero. Insomma il milan è cosa di famiglia.

È giusto citare anche amici, conoscenti, tifosi che ho conosciuto in tutti questi anni, uniti da questa grande fede. E che dire dei miei genitori( da sempre neutrali, e non tifosi dichiarati) che trascinati anno dopo anno dal nostro entusiasmo sono venuti pure a vedere una partita allo stadio!

Il milan è un amore che va al di la di vittorie, sconfitte o pareggi.

Ci sono state grandi vittorie, grandi emozioni, ma anche grandi delusioni. Ma noi siamo sempre lì.

Quello che voglio dire a tutti, è che presidenti, allenatori, giocatori se ne vanno, ma la fede no.

Anch'io soffro, mi arrabbio come tutti, ma bisogna stringere i denti. Noi tifosi rossoneri siamo speciali.

Però chiedo alla società almeno di farsi sentire. Ed essere chiara. Basta contraddizioni.

Bisogna prima di tutto sistemare la confusione dirigenziale, e poi pensare al resto, qualsiasi strategia si abbia in mente.

Ora pensiamo a combattere una battaglia più grande, poi sarà più bello tornare a tifare la nostra squadra del cuore.

Sono anni e momenti difficili, però la storia insegna:

Dopo Istanbul c'è Atene.

Ora dobbiamo essere più forti che mai cari tifosi rossoneri.

Forza Milan!

Michele