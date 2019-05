LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il nuovo centrocampo" di Alfonso

Se non guardiamo le vicende extracalcio, Bakayoko in mezzo al campo ha fatto la differenza,fisico abbinato a personalità e tecnica,un giocatore che è meglio averlo sempre in rosa parliamoci chiaro ma analizziamo più accuratamente la situazione centrocampo per la prossima stagione.

Montolivo-Bertolacci-Mauri vanno in scadenza contratto,certo per quanto sono stati utilizzati cambia poco,rimangono Biglia-Bonaventura-Chalanoglu-Kessie e Paquetà(anche se preferirei vederlo giocare più avanti,dietro le punte)vedendo questi nomi e conoscendo le qualità di questi ragazzi un giocatore come Bakayoko lo incastri bene però c'è sempre il rovescio della medaglia e non parlo dei comportamenti del ragazzo ma del prezzo del riscatto,35-38 milioni di euro più altri 4-5 milioni da dare al ragazzo per l'ingaggio,un investimento importante che anche in caso di qualificazione champions e con la Uefa sempre li sul trespolo a controllare le nostre uscite potrebbe risultare esagerato.

Ci sono molti dubbi su chi allenerà il Milan nella prossima stagione,quindi anche sul modulo che si utilizzerà quindi questi 40 milioni da investire potremmo spenderli diversamente,un ala destra che sappia saltare l'uomo e sappia crossare ma sopratutto veloce e diciamo che un giocatore con queste qualità non te lo regalano,questo nel caso si vada avanti con il 4-3-3.

Ma torniamo al nostro centrocampo,al posto di Bakayoko io propongo 2 nomi,li butto lì con la speranza che qualche collaboratore di Gazidis o Leonardo legga,Sensi e Benassi ,con la cifra del riscatto del francese penso più o meno riesci a prenderli tutte e 2(ricordiamoci che il Sassuolo ci deve 12 milioni per il riscatto di Locatelli),con loro 2 potremmo completare il nostro centrocampo,poi sono giovani e italiani che per le liste uefa sono sempre comodi da avere.

Sempre Forza Milan

Alfonso