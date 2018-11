LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il ritorno al rombo" di Alessandro

Buongiorno. Soffro come tutti nel vedere il nostro povero Milan ridotto così male. Organico ridotto e di non eccelsa qualità, falcidiato dagli infortuni. Io proporrei il 442 col rombo che tanto ci ha fatto vincere. In difesa Romagnoli-Musacchio, terzini (quando saranno disponibili) Strinic e Conti. Regista arretrato Calhanoglu, sono convinto che il suo ruolo sia questo, ha lancio, visione, tecnica e agonismo. Vedi Pirlo, trequartista non memorabile, regista eccelso. A sinistra Bertolacci(non abbiamo di meglio) e a destra Kessie. Suso (Paquetà) dietro le punte Cutrone e Higuain! Peccato manchino i ricambi.

P.s. Sicuri che Montolivo e José Mauri proprio non servano? Borini è una seconda punta, usiamolo come tale.

Sempre forza Milan!

Alessandro