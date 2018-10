LA LETTERA DEL TIFOSO: "Interesse sui giocatori milanisti" di Roberto

Siamo solo a meno di un quinto del campionato e già i giornalisti iniziano il martellante:"attacco della squadra x y" a Suso, a Romagnoli e così via.

Capisco che i grandi geni allenatori tipo Mourinho, Guardiola o il famoso Sarri abbiano bisogno, per salvarsi il lavoro, di alternativo o sostituti ai loro fine carriera o chiaviche, ma dichiarare a ottobre che un giocatore di un’altra squadra che ha appena rinnovato è un tuo obiettivo, dovrebbe essere proibito, almeno fino ad un anno prima della scadenza e comunque, i contatti devono essere con la società e non diretti, anche se i nomi delle società sono di quelli che la fanno da padrone.

Spero che il Milan accelerai i tempi per tornare grande. Tra i grandi (con tanti soldi), non si fanno sgarri.

Romagnoli e tutti gli altri che sono il gruppo Milan NON si toccano: o il costo dovrà essere molto elevato. Enorme. Basta con gli acquisti al Supermercato Milan. I vari Kakà, T.Silva, Sheva, non dovranno ripetersi (e comunque.... furono venduti da una proprietà in disarmo)!

