LA LETTERA DEL TIFOSO: "La differenza" di Fabrizio

Un saluto a tutto il mondo rossonero.

È passato un giorno dalla delusione per la sconfitta con la Juventus. Una sconfitta che a mio parere non è stata così netta come buona parte degli osservatori ha voluto evidenziare. Ma ritengo importante far notare una differenza.

Allegri lascia in panchina Bonucci, e su questa decisione potremmo congetturare a lungo. Sta di fatto che l’allenatore della Juventus non si è fidato dello stato emotivo di un giocatore che a San Siro, “qualcosa” aveva detto e tentato di dimostrare. Gattuso, invece, non ha saputo intervenire sullo stato psicologico del Pipita e non ha saputo leggere il momento del calcio di rigore. Primo, il fallo l’ha provocato Higuain ed era già sufficiente per una sua piccola soddisfazione.

Secondo, era in fine tempo e di importanza fondamentale, la cui concessione si è avuta a seguito di decisione Var, laddove lo stato d’animo del Pipita era già palesemente alterato.

Terzo, un allenatore DEVE aver la forza e l’autorevolezza di imporre le proprie scelte assumendosene onori ed oneri.

Ecco, Allegri l’ha fatto con Bonucci (e gli è andata bene perché Benatia doveva essere espulso) Ringhio ha subito il momento psicologico del rigore. Il Pipita l’ha sbagliato di fatto, ma l’errore è più attribuibile all’allenatore.

Fabrizio

Inviato da iPhone