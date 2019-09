LA LETTERA DEL TIFOSO: "La fantasia per tornare il Milan" di Gianfranco

Salve popolo rossonero, adoriamo tutti il Milan a prescindere dal piazzamento in classifica che purtroppo da qualche anno non ci fa entusiasmare, ma a mercato finito anziché dare il classico "voto" che potrebbe smentirci durante il campionato in corso,vorrei analizzare con voi alcuni punti:

Mister Giampaolo da prima che arrivasse al Milan era per il modulo 4312 (col trequartista). Nessun trequartista di ruolo è stato acquistato e Suso già contro il il Cesena ha dimostrato di non poter ricoprire quel ruolo perché la sua zolla preferita, sia per tirare o per crossare, è sulla destra; Piatek può giocare con un'altra punta, come ha fatto al Genoa quando è esploso calcisticamente in Italia, ma anche da solo se alle spalle ha giocatori che inventano; Paquetà non è una mezzala da disciplinare, ma un trequartista fantasioso dal quale il nostro attacco può solo beneficiare (vedesi il finale di gara col Brescia con lui e Piatek in campo).

Magari in un modulo 4321 i due trequartisti potrebbero essere lo spagnolo a destra ed il brasiliano a sinistra alle spalle del Pistolero, in attesa del rientro di un un'altro trequartista di classe come Jack Bonaventura!

Tuttavia, il sogno per noi che abbiamo visto il Milan Fantasia sarebbe il modulo 4231 con terzini inarrestabili come Teo Hernandez e Conti, i due giocatori di centrocampo Biglia e Bennacer, mentre Suso-Paquetà e Bonaventura agirebbero alle spalle di Piatek !

Sinceramente questa squadra mi farebbe venire la pelle d'oca come ai vecchi tempi. Sarebbe una squadra che darebbe del filo da torcere anche alle prime in classifica! Spero di cuore di vedere questa formazione perché noi i giocatori forti in rosa li abbiamo, senza dimenticare i vari Leao e Rebic. Mister Giampaolo sei tu il nostro miglior acquisto!

Sempre e solo forza Milan!

Gianfranco