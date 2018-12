LA LETTERA DEL TIFOSO: "Milan, è l'ora del cambio d'abito" di Alex

Gentile redazione di MilanNews, si sa che qua in Italia siamo tutti mister e CT, al bar ognuno sa dove deve giocare chiunque e in quale zona del campo vanno fatti innesti sul mercato. Per quanto riguarda il nostro Milan però, il discorso merita un attimo di attenzione in più. Vuoi l'emergenza infortuni, vuoi le scelte forzate in ogni reparto, il mister ha dovuto schierare sempre gli stessi undici in molte partite. E qua finiscono gli alibi di Gattuso. Perché il 4-4-2? Abbiamo solo due punte di ruolo, il Pipita e Patrick. Perché sprecare la visione di gioco di Chalanoglu a rincorrere un pallone sulla fascia? Perché, mister Gattuso non azzarda?

Secondo il mio modesto parere da tifoso, abbiamo in squadra dei giocatori che possono tranquillamente dire la loro nel 4-2-3-1. La difesa solita, linea a quattro, ormai è il nostro marchio di fabbrica. Kessie e Bakayoko giocano già in due davanti alla difesa, Kessie si è adattato ma per Bakayoko è il ritorno alle origini, nei due di centrocampo quando nel Monaco fece capire a mezza Europa di che cosa era capace. Ma passiamo ai trequartisti. Suso a destra, è il suo ruolo, in altre posizioni abbiamo capito che si estranea dal gioco e non rende, nemmeno arriva alla conclusione. Castillejo sulla sinistra, tanto entra sempre esterno a sinistra quando c'è un cambio da fare e il più delle volte ha dimostrato di essere abbastanza pimpante. Ma la vera rivoluzione, paradossalmente, sarabbe mettere il nostro 10 a fare il 10. Dietro la punta, Higuain, Chalanoglu avrebbe tutto in suo favore per mostrare i suoi tempi di gioco, il suo tiro, filtrare sul fondo per Suso o Castillejo o mandare in porta Higuain. E poi, vuoi che con 3 piedi del genere non arrivi un pallone giocabile finalmente al Pipita, anziché vederlo tristemente andare a centrocampo a recuperare un misero pallone? Questo è il mio pensiero. Saluti a tutti i tifosi e alla redazione. SEMPRE FORZA MILAN

Alex