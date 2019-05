LA LETTERA DEL TIFOSO: "Milan, un club o un'azienda?" di Giovanni

Il titolo rende l’idea di ciò che vado a scrivere.

Partiamo dal 1986, quell’anno che nell’epoca pre-moderna ai nostri anni, segna il cambiamento radicale di un club che proprio in quel periodo rischiava più o meno di finire in “bancarotta”, termine usato anche dall’attuale amministratore delegato Gazidis; e come ben tutti noi sappiamo fu salvato da Silvio Berlusconi, grande imprenditore in ascesa in quegl’anni. Quali sono le differenze che notiamo se andassimo a scaglionare i due periodi? Be quasi tutti diranno, all’epoca Berlusconi era un tifoso, potente economicamente e sognatore mentre oggi siamo in mano ad un fondo che ha solo l’obiettivo di rendere l’Ac Milan un club sano e pronto per essere nuovamente sul mercato con trasparenze di bilancio.

Nei primi anni di Berlusconi si pensava solo ad una cosa, tornare sul tetto del mondo: “ridevano quando dissi questo” ha più volte raccontato l’allora presidente, oggi invece ridiamo o meglio piangiamo se ci viene detto dobbiamo ripartire dal basso per portare il club ai fasti di una volta.

Allora io mi chiedo, perché mai un UOMO come Rino Gattuso abbia deciso di lasciare il club subito dopo l’ultima partita? Quasi come a non ascoltare quello che Elliott oggi ha in mente per il Milan.

No, non credo che Rino dopo solo 18 mesi getti la spugna, non l’ha mai fatto, e questa cosa mi sorprende tanto; per chi come me ha conosciuto e vissuto il Gattuso giocatore sa bene che neanche l’apocalisse lo avrebbe tolto dal campo nel bel mezzo di una battaglia.

Allora io credo in due cose, anzi, ne sono sicuro, la prima che il Milan oggi non è più un club diciamocelo, ma un’azienda e secondo, che Rino con il gesto di lasciar perdere dei milioni che gli spettavano, ha fatto capire che l’amore per un club è amore sentimentale e non un amore condizionato da introiti, marketing, risanamenti o quant’altro.

Per carità i conti devono tornare sempre, quindi comunque va detto che Elliott ha preso in mano una situazione drammatica, e che quel Berlusconi forse ha lasciato il Milan nelle stesse condizioni in cui lo prese lui nell’86 (ma questa è un’altra storia). Gazidis ha detto: “è finito il tempo delle promesse non mantenute”.

Ok voglio crederti, sono costretto a farlo perché alternative non ce ne sono, ma siamo sicuri di amare a fondo questa società? Promettilo!!!

Giovanni Basanisi di Trinitapoli (BT)