LA LETTERA DEL TIFOSO: "Missione Diawara" di Matteo

Cari tifosi milanisti,

scrivo questa lettera con la speranza che arrivi ai piani alti della dirigenza milanista, in modo che si possano muovere per tempo.

Visto il comunicato di ieri su Biglia, a gennaio c’è la necessità di prendere un suo sostituto, è (sicuramente) questo quello che si sta chiedendo il buon vecchio Leo. Ma chi? Escluso Paredes data la troppa onerosità dell’operazione (almeno per gennaio), perchè non puntare su Diawara del Napoli? Inoltre proprio in questi giorni il suo agente ha espresso il malcontento per i pochi minuti giocati. Credo sia un peccato non cogliere l’occasione, in più è per attitudine il miglior sostituto in circolazione di Biglia, anche per la fattibilità dell’affare, il quale non dovrebbe richiedere una cifra troppa esosa per strapparlo a ADL. E poi... si parla di un classe ‘97, al fianco di Biglia può soltanto crescere.

Spero che il mio consiglio venga quantomeno ascoltato e valutato.

Sempre forza Diavolo!

Matteo