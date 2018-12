LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè Fabregas e non lui?" di Fabio

Buonasera, grazie per la possibilità di poter esprimere i nostri pensieri della squadra che amiamo. Seguo il Milan da quasi quarant'anni e non riesco a capire com'è possibile acquistare un calciatore pur bravo come Fabregas sul viale del tramonto, rinunciando ad un giocatore strepitoso come Sensi, che garantirebbe qualità e quantità per i prossimi 15 anni. Buonasera e sempre forza Milan.

Roberto da Sanremo