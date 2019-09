LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non cambiare modulo?" di Saverio

Buongiorno e grazie della ospitalità.

Da vecchio tifoso del calcio faccio oggi fatica a seguire i moduli tattici che sono attribuiti agli allenatori

che vengono in tal modo etichettati come adatti ad un modulo piuttosto che ad un altro ancorandoli in tal

modo ad un sistema di gioco che non di rado risulta deleterio per la rosa di giocatori a disposizione del

team. Forse l’allenatore più bravo è quello che sa fare meglio il pane con la farina che ha a disposizione

(penso allo Scudetto della stella conquistato da Liedholm con una rosa invero modesta!).

Ora, non occorre essere dei maghi per rilevare che tutti i terzini della rosa attuale del Milan non siano

bravi a difendere, mentre sono quasi tutti ottimi laterali di fascia ed è in quel ruolo che bisognerebbe

impiegarli per ottenerne il massimo.,

Se si prende per buona questa lampante verità, la soluzione ai problemi attuali non può essere che quella

di passare ad una difesa a tre utilizzando Duarte o Rodriguez come terzo in attesa di Caldara.

Un centrocampo a cinque permetterebbe di colpo di avere di colpo una vasta rosa di giocatori da alternare

nei ruoli, Suso compreso (o anche facendone a meno visto le prestazioni che offre!) e che sicuramente

avrebbe più possibilità di rifornire meglio i due attaccanti, specie con i cross dal fondo, che latitano nel

sistema di gioco attuale.

In attacco si avrebbero tre giocatori Piatek, Leao e Rebic tutti giovani, che in tal modo sarebbero sempre

impiegati ogni partita avendo così possibilità di dimostrare quello che valgono, specie se come detto

comincino ad essere serviti dal fondo!

Grazie e complimenti per il vostro lavoro.

Saverio Pagano