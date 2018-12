LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perche, Rino?" di Roberto

Buongiorno cari tifosi milanisti, martedi sera ho visto una delle peggiori partite del nostro amatissimo Milan, e tutto ciò mi fa veramente male, io sono uno come tantissimi di voi, che somatizza le prestazioni del Milan, ed ultimamente ho sofferto molto, ma scrivo questa lettera per sollevare soprattutto una questione.

Domenica 09 dicembre, l’Inter perde a Torino, la Roma pareggia a Cagliari, la Lazio pareggia contro la Sampdoria, c’è la ghiotta possibilità di andare a -1 dai cugini ed allungare sulle dirette concorrenti per il quarto posto, avrei voluto vedere in campo 11 leoni con la bava alla bocca, invece un misero pareggio quasi più stretto al Torino.

Giovedi 13 dicembre, una vergognosa disattenzione di Castillejo spiana la strada ad un modestissimo Olympiacos, con il Milan che gioca per non perdere (che è il modo migliore per perdere) ed usciamo vergognosamente dalla coppa dei poveri.

Martedi 18 dicembre, abbiamo la possibilità di guadagnare dei punti preziosissimi, andare a +4 sulla Lazio, consolidando il quarto posto, e dobbiamo vendicare l’uscita vergognosa dalla coppa dei poveri, ci sono motivazioni a sufficienza per divorare il Bologna che sta in mezzo a una strada ed invece, la peggior partita degli ultimi anni.

Vengo al punto cari amici milanisti, il nostro allenatore una cosa aveva che lo rendeva amato ed invincibile quando giocava, il “veleno” come lo chiama lui, la mia speranza era che questo veleno riuscisse a trasmetterlo ai suoi giocatori, ma la verità è che non è ad oggi stato in grado di farlo, perché il Milan che cammina a Bologna invece di sbranare testimonia questo, ho quasi cinquant’anni e la vita mi ha insegnato che la voglia di vincere talvolta riesce anche a prevalere sulla tecnica, ma il nostro Milan non ha minimamente il carattere del suo allenatore, e la mia domanda da fare a Gattuso è questa, perchè Rino?

Roberto