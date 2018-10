LA LETTERA DEL TIFOSO: "Potere alla fantasia: tornassero i trequartisti!" di Riccardo

Buongiorno Redazione,

Mi chiamo Riccardo e sono nato nel 1980, pertanto ho iniziato ad assaporare calcio dal 1986, epoca di grandi numeri 10, su tutti Maradona, poi Gullit, Baggio, Del Piero, Zidane, Totti, Savicevic, Rui Costa, Pirlo, Kakà, Rivaldo, Ronaldihno... gente che faceva segnare e segnava, gente che inventava e disegnava calcio, gente da sold out, gente che poteva sembrare NON in giornata, ma bastava una loro giocata per risolvere la partita.

Dopo di loro un lungo interregno fatto di esterni alti a comporre un 4-3-3 che regala poche emozioni. Forse per questione di generazione, moda o semplicemente per comodità (copiare il Barcellona di Guardiola). Ragazzi molto bravi tecnicamente che vengono confinati sui lati del campo e che hanno come punto di riferimento la linea laterale e non la porta. Follia.

Non sono ali tipiche da 4-4-2, non sono trequartisti appunto, non sono attaccanti.

Oggi sento molti che si interrogano sul ruolo di Paquetà, esterno, centrocampista, mezzala, se fosse un trequartista? Perché confinarlo in una precisa zona di campo, anziché lasciarlo libero di passare, dribblare e tirare?

Stessa cosa per Calhanoglu. Imbrigliato a sinistra rende molto meno. Ma dove va se già alla sua sinistra il campo e’ finito? Questa è gente che deve stare dietro le punte o al singolo centroavanti giocando con l’albero di Natale alla Ancelotti milanista.

Un caro saluto

Riccardo