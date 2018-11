LA LETTERA DEL TIFOSO: "Rino per tutti, tutti contro Rino" di Renato

Prima di esternare il mio pensiero una piccola ma doverosa premessa: sono tifoso del Milan da più di 50 anni, vicino alla squadra nei momenti gloriosi come in quelli bui (Serie B etc). Sono un tifoso passionale, conosco bene le regole del Calcio, ma ammetto di intendermi poco di tattica. Se mi chiedete un giocatore dove è meglio collocarlo sul campo avrò probabilmente qualche titubanza. Tifo molto col cuore, guardo di più l'aspetto umano che quello tecnico.

Tutto questo mi fa spendere una parola a favore del nostro Rino. Non lo so se è un grande allenatore, se lo sarà in futuro ma so di certo che in mezzo secolo di militanza nel tifo rossonero ben poche volte mi è capitato di vedere un uomo che come George Clooney (pur esteticamente molto diversi...) nel film 'La tempesta perfetta' cerca di mantenere la calma e il sangue freddo per impedire che la barca affondi.

Il nostro Rino ha dovuto gestire i suoi uomini nel difficile periodo di transizione da una proprietà evanescente, il cui presidente era più simile ad un ectoplasma che ad un essere reale per approdare ad un'altra certamente più solida, più concreta ma che tutti sanno è temporanea.

Inoltre intorno a lui aleggiano, fomentate da mille voci, figure di allenatori pronti a prendere il suo posto, in ordine sparso Conte, Gasperini, Donadoni.

Lui, sapendo che con ogni probabilità a giugno dovrà fare le valigie, tira dritto per la sua strada, ci mette sempre la faccia, si addossa le responsabilità delle sconfitte anche se magari non gli sono del tutto imputabili, difende i suoi calciatori anche quando vengono pervasi da atteggiamenti isterici e non del tutto professionali o commettono errori madornali. Nelle vittorie mantiene la calma, non è mai contento e guarda sempre agli aspetti migliorabili.

Non bastassero le difficoltà di dover competere con altre squadre, tecnicamente più forti, una serie impressionante d'infortuni più simile ad un'epidemia che ad altro e che casualità o meno, sta falcidiando il suo organico, tanto che forse insieme a Leonardo e Maldini stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di rimettersi i calzoncini.

Scherzi a parte in tutto questo la maggioranza dei tifosi gli ha voltato le spalle. Per accorgersene basta fare un giro su quei templi della Cultura, dell'Intelligenza e dell'Educazione che sono i Social (dei quali purtroppo al giorno d'oggi bisogna tenerne conto).

Ho quasi la sensazione che un giorno o l'altro si comporti nello stesso modo di quell'immigrato calabrese (come lui del resto) nell'ultima scena del film 'Bianco, Rosso e Verdone'.

Chi non ce l'avesse presente e fosse interessato a vederla basta che vada su 'YouTube' e se la può gustare.

Per concludere se c'è qualcuno della società Milan a cui oggi vorrei stringere la mano, non ho dubbi questi è Rino.

Saluti rossoneri.

Renato da Busto Arsizio