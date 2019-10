LA LETTERA DEL TIFOSO: "Scacciare pericolosi fantasmi" di Wainer

Dopo l'ultima desolante partita in quel di Roma, contro una squadra decimata dagli infortuni e rabberciata per far di necessità virtù, i nostri "eroi" riescono nella non facile impresa di lasciare i 3 punti ai giallorossi senza colpo ferire.

Ciò che lascia basiti, è che nonostante il cambio della guida tecnica, la squadra continua a cadere negli stessi errori:

7 palle perse in uscita (Biglia decisamente un ex giocatore), marcature sulle palle inattive da infarto miocardico (3 giocatori in altrettante occasioni che saltano completamente soli a quattro metri da Gigio), Suso evanescente come al solito, Kessie che mentre gioca sogna di essere al torneo dell'oratorio, Paquetà che invece è convinto di giocare a futsal...

Questo è quello che mi tocca di vedere dopo 45 anni di Milan.

Ora serve ricompattare la squadra e soprattutto vincere giovedì, prima del tour de force Lazio-Napoli-Juve, altrimenti il rischio vero è quello di venire invischiati in una zona di classifica dove il rischio vero è quello di dover per forza tirare fuori gli attributi, cosa al momento non contemplabile...

Wainer Venturi