LA LETTERA DEL TIFOSO: "Sicuri che sia stanchezza?" di Claudio

Tre indizi fanno una prova. Il primo tempo con l’Empoli e le partite con Lazio e Sassuolo hanno messo in mostra un ottimo Milan nella fase difensiva, insufficiente in quella offensiva. Si dice sia stanchezza. Io non sono così d’accordo. Un Milan stanco non avrebbe risolto la partita con l’Empoli con tanta facilità nella ripresa. Un Milan stanco non sarebbe riuscito a tenere le linee tanto strette, come fatto con Lazio e Sassuolo. Ciò che sbaglia ultimamente il Milan è la fase di costruzione, troppa imprecisione dei singoli. Quegli stessi singoli che però mostrano di avere ancora una gamba importante. E allora, se stanchezza è, è stanchezza mentale, non fisica.

Se così fosse, sarebbe comprensibilissimo. La rimonta che abbiamo fatto richiede tante energie mentali e il Milan mai si era trovato in una situazione simile negli ultimi anni. Dover tenere la concentrazione così alta, sapendo di non poter sbagliare, è qualcosa di nuovo per questo gruppo. Le pressioni, che i ragazzi sono stati bravi a crearsi intorno, sono di quelle importanti per una squadra così giovane. Adesso comincia la fase cruciale della stagione e il Milan è stato bravo a mettersi nelle condizioni di essere protagonista.

Dobbiamo essere più sereni quando abbiamo il pallone, determinati e soprattutto lucidi. Va bene essere consapevoli della nostra solidità difensiva ma non dobbiamo giocare con lo spirito del ‘tanto prima o poi un gol lo facciamo’. Adesso viene il bello...Non si deve mollare di un centimetro.

Ora serve un grande Milan.

Forza ragazzi!

Claudio da Bologna