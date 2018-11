LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un'occasione da non farsi sfuggire" di Cesare

Ancora grazie alla redazione per lo spazio che ci date. Contro la Juve, con la squadra in piena emergenza, non è stato un brutto Milan, anzi. Condivido la scelta di Gattuso di far giocare Higuain. Leggendo l'intervista a Tonali, poi, mi sembra di vedere un chiaro messaggio a chi fa mercato per il Milan. Tonali si dichiara "tifoso del Milan e di assomigliare a Gattuso". Perché non pensare ad acquistarlo adesso, fulminando le rivali sia in Italia che fuori? Con tutta la stima per Leonardo, è giusto guardare in Brasile o in giro nel mondo, ma credo che se non prendiamo Tonali ci roderà e non poco quando ci giocherà contro. Grazie ancora a tutti e sempre FORZA MILAN.

Cesare