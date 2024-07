Guidi: "C’erano tantissimi calciatori che all’estero con la seconda squadra poi sono riusciti a proiettarsi in prime squadre di top club"

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato di aver scelto Federico Guidi come nuovo allenatore della formazione Primavera. Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico in esclusiva a Milan TV.

Le sue idee:

Il mio modus operandi è quello di andare a studiare e cercare di apprendere quante più nozioni possibili da coloro che stanno facendo molto bene, in questo caso in ambito giovanile. C’erano tantissimi calciatori che all’estero avevano fatto il passaggio nella seconda squadra e che riuscivano a proiettarsi in prime squadre di club di altissimo profilo europeo. Addirittura anche nelle nazionali maggiori. Per me era uno strumento che anche noi in Italia dovevamo raggiungere. Penso che il Milan, così come la Juventus e l’Atalanta, crede fermamente nel progetto U23. È uno strumento che ci permette di avere ancora più anni per formare il ragazzo e soprattutto di non perdere mai il controllo e proiettarlo poi nella nostra prima squadra: è il risultato e l’obiettivo che ci poniamo tutti noi”.