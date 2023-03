Primavera, gli impegni a febbraio della squadra di Ignazio Abate

Fonte: acmilan.com

Saranno tre gli appuntamenti in campionato per la Primavera di Ignazio Abate, che cercherà punti importanti per proseguire il proprio percorso di crescita e allontanare le zone basse della classifica. I giovani rossoneri saranno di scena sui campi di Cagliari ed Empoli, trasferte inframezzate dall'appuntamento contro il Bologna al PUMA House of Football, dove il Milan giocherà anche l'importante Quarto di finale di UEFA Youth League contro la vincente tra Atlético Madrid e Genk il 14 o 15 marzo.

PRIMAVERA 1 TIM

22ª giornata: Cagliari-Milan, domenica 5 marzo ore 13.00 (Sportitalia) - Centro Sportivo Asseminello, Assemini (CA)