Primavera, la dedica a Capone dei rossoneri dopo il gol di Gala contro l'Empoli

La Primavera del Milan sta giocando contro l'Empoli nel match valido per la 15^ giornata di ritorno di campionato. All'11' del primo tempo, Antonio Gala ha portato in vantaggio i rossoneri: dopo il gol, il giovane centrocampista e gli altri giocatori milanisti hanno esposto la maglia numero 10 di Andrea Capone per dedicare la rete al loro compagno di squadra che si è infortunato gravemente al ginocchio nei giorni scorsi.