Abatantuono: "Orgoglioso di essere ancora considerato il Ras"

Pensi alla Fossa e non può non venirti in mente il Ras, Diego Abatantuono, ovvero Donato Cavallo, in "Eccezzziunale... veramente". La Gazzetta dello Sport, in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Curva rossonera, ha intervistato il noto attore: "Io in realtà andavo nei Distinti con Teocoli, Nicheli e Di Francesco, ma per me chiaramente è sempre stata la curva più bella di tutte. E soprattutto nello stadio più bello di tutti. Si parla tanto dello Stadium juventino, che è bellissimo, ma è il tender di San Siro... Mi spiacque molto quando la Fossa si sciolse. Donato è un personaggio ancora perfettamente attuale. I ragazzi della curva avevano collaborato facendo le comparse, fu divertente. Essere stato il Ras della Fossa mi gratifica. Tutti mi identificano col Milan e per me è motivo di orgoglio". Infine, Abatantuono ha salutato così i componenti della Curva milanista: "Auguri di cuore, sono bravissimi, e mi raccomando: mai violenza, ma... viuuulenza!".