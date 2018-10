Abate a Sky: "Gattuso uno di noi. Prima della Samp era tranquillo, sapeva che il risultato sarebbe arrivato"

Lunga intervista di Sky Sport ad Ignazio Abate. In questo interessante passaggio, il terzino rossonero parla del momento rossonero e della situazione in classifica: "Tutti noi ogni mattina ci guardiamo allo specchio e ci dobbiamo fare un esame di coscienza, questo è fuori dubbio. Se siamo in questa situazione qualche responsabilità ce l’abbiamo noi giocatori così come tutti gli elementi della società. Ma come ci siamo inseriti noi in questa situazione ci dobbiamo tirare fuori: abbiamo tutte le capacità per faro, in determinate situazioni ci vuole tanto equilibrio"

Su Gattuso: "Il mister è uno di noi, ma questo è un gruppo che lavora sempre con grande professionalità, serietà e intensità: da questo punto di vista il mister non può rimproverarci niente. Gattuso è stato bravo a mantenere la calma e a farci stare tranquilli, era convinto che il risultato sarebbe arrivato, tocca sempre le corde giuste. Adesso bisogna solo continuare così e rimanere con i piedi per terra perché la strada è lunga e sarà difficile, ci saranno anche dei momenti positivi e meno positivi ma bisogna mantenere un certo equilibrio e trovare continuità di prestazioni e risultati”