Abate chiama il pubblico a raccolta: "Milanisti, abbiamo bisogno di voi"

Ignazio Abate, nel corso del collegamento su Milan TV, ha parlato della carattere della squadra in relazione a quello del proprio allenatore e sul pubblico di Milan-Parma: "In generale credo che ogni squadra rispecchi un po' il proprio allenatore. Anche il mister è molto lucido, trasmette tranquillità quando prepara le partite, nonostante trasmetta il proprio carattere. E' una squadra giovane, ma che sta maturando in fretta. Pubblico di Milan-Parma? C'era una cornice di pubblico bellissima ieri. Spero saranno sempre di più da qua alla fine. Abbiamo bisogno di loro".