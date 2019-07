Abate sul Milan cinese: "Tutto stravolto, eravamo estranei in casa nostra"

Tra gli argomenti affrontati da Ignazio Abate nel corso dell’intervista alla Gazzetta, c’è anche quello relativo al Milan cinese: "Restai incredulo quando andò via Berlusconi. Credevo non sarebbe mai successo. Sono cresciuto con lui e Galliani, che per me era un secondo padre. La cosa più brutta della gestione cinese era sentirsi estranei in “casa propria”. Pensai anche di andarmene. Non esisteva più nulla di quanto conoscevo al Milan, era tutto stravolto".