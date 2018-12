Abate sul nuovo ruolo: "Io centrale di difesa anche in futuro? Vedremo..."

Ignazio Abate, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato del ruolo di difensore centrale: "A quattro non avevo nemmeno mai giocato a partita in corso. Diciamo che è andata abbastanza bene. Se può essere l'inizio di una nuova carriera per me? Sinceramente non lo so e non ci penso. Io la vivo alla giornata. Poi sicuramente anche in passato è capitato a tanti giocatori che dopo i 30 anni con fortuna e bravura sono passati in mezzo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. In questo momento c'è bisogno in mezzo, la mia disponibilità non mancherà mai. A Roma era più semplice, a tre sapevi che avevi le spalle coperte. A quattro era la prima volta in assoluto, però ho giocato con compagni di difesa forti. La squadra è stata molto corta e compatta come linea difensiva e ciò ha facilitato un po' tutti".