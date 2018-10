Abbiati a MTV: "Gattuso si prende le colpe per tutelare i giocatori. Se migliora la fase difensiva il Milan può andare lontano"

Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole dell'ex calciatore rossonero al canale ufficiale.

Sul momento del Milan: "Rino e la squadra hanno dimostrando sul campo, lasciando perdere le partite contro Inter e Betis, che il Milan sta giocando il miglior calcio del campionato con un bel possesso palla. Deve migliorare l'attenzione nella fase difensiva, ma è un discorso di squadra non di reparto e credo che Rino ci stia lavorando molto".

Sulle ambizioni del Milan: "Se il Milan fosse una squadra che non ne ha non sarebbe in grado di ribaltare una partita come quella contro la Sampdoria, che aveva subito 4 gol fino a ieri Il gruppo è molto unito e legato al proprio allenatore e credo che quest'anno ci possa togliere delle soddisfazioni".

Su Gattuso che si assume le responsabilità: "Penso che Rino quando si prende le colpe vuole tutelare i giocatori, perchè vede in loro tutta la disponibilità possibile. Io non ho bisogno di fare il ruffiano con lui, ma l'anno scorso e quest'anno mi ha sorpreso. E' vero che ci mette anima, ma ha voglia di migliorare e passione. E' un valore aggiunto per questa squadra".

Su Donnarumma che vuol fare troppo il portiere moderno e che paga tra i pali: "Adesso alla nuova generazione dei portieri viene chiesto di saper giocare con i piedi e di cercare le imbucate. Io la buttavo dall'altra parte. E' vero che forse si perde un po' l'orientamento verso la porta e le distanze. Gigi ha sempre dalla sua parte la giovane età. Ha cambiato anche metodo di lavoro, cambiando preparatore dei portieri. Ci vuole tempo".

Se incide di più un grande portiere o un grande attaccante: "Io dico un grande portiere, perchè il portiere è uno solo. L'attaccante può fare tanti gol, però i gol li possono fare anche gli altri. E' più importante non prendere gol".

Su Milan-Genoa: "Partita fondamentalissima, perchè ti consentirebbe di raggiungere la posizione che il Milan merita. Il Genoa sarà forse peggio della Sampdoria perchè giocano a tutto campo".