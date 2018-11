Accardi: "Sfogo Higuain? Il calcio in Italia sta diventando folle"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Beppe Accardi, noto agente sportivo, ha commentato così lo sfogo di Higuain in Milan-Juve: “Il calcio in Italia sta diventando folle. Lo sfogo dimostra quanto le tensioni nel calcio ti portino a vivere uno stress esagerato. È ora che iniziamo a prenderci tutti un po’ meno sul serio e torniamo a rivivere il calcio per quello che è”.