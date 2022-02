Adani esalta il Milan: "Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro"

Lele Adani tesse le lodi del Milan capolista alla Bobo TV: "In questa squadra puoi vedere i cali di alcuni, ma non del collettivo. Può capitare che quando la squadra sbaglia partita lo fa tutto il gruppo e cito Firenze o la partita col Sassuolo. Significa che la squadra è molto responsabile, è molto coesa. Non è solo una squadra di calcio, ma un gruppo molto evoluto di lavoro. E poi chi metti metti fa sempre bene, guardate Kalulu: ci hai vinto il derby con lui".