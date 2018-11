Addamiano rivela: "A 18 anni Federico Santander fece un provino con il Milan"

Giuseppe Addamiano, procuratore che lavora da anni in Paraguay, ha rivelato a tuttomercatoweb.com: "Federico Santander sta facendo bene in Italia, il 9 è fondamentale per ogni nazionale. Lui a 18 anni fece un provino col Milan, poi è andato in Argentina e non ha fatto troppo bene. E' tornato al Guaranì dove ha fatto benissimo e s'è trasferito al Copenhagen, il club che l'ha consacrato a livello europeo".