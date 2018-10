Ag. Laxalt a MN: "Lo vedrei esterno di centrocampo, ma ovviamente decide Gattuso"

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del ruolo preferito per quanto riguarda il proprio assistito: "Il ruolo preferito? La mia opinione è che possa esprimersi meglio come centrocampista esterno in una mediana a quattro. Ora gioca terzino, ma è sempre stato un esterno di centrocampo in carriera. Questa è la mia opinione, ma io non sono l'allenatore. Sono loro (inteso lo staff tecnico) che lavorano e conoscono le esigenze della squadra".