Ag. Lobotka: "In Italia è seguito da Napoli, Milan e Fiorentina"

La redazione di Calciomercato.com ha parlato in esclusiva con Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco classe 1994 del Celta Vigo che è stato accostato a diversi club, tra cui Milan, Napoli e Fiorentina. Ecco le sue parole sul futuro del suo assistito: "Stanislav Lobotka è un centrocampista di grande valore, che in Spagna ha fatto vedere di essere molto forte. Il Celta Vigo è un grande club, e il ragazzo è felice di giocare in Liga, anche se il mercato fa il suo corso. In Italia è stato seguito da tante squadre, Napoli per primo, poi Milan e anche la Fiorentina, anche se in questo momento sono più indietro rispetto ad altre squadre. Stiamo parlando con vari club, alcune trattative sono in stato più avanzato di altre. Sappiamo che in Serie A è molto stimato, vedremo come evolverà il mercato".