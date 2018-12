Ag. Montolivo sbotta: "Non gioca una partitella dal 13 maggio"

Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, è intervenuto a Deejay Football Club e ha parlato della situazione del suo assistito, anche oggi in panchina nonostante l'emergenza totale a centrocampo: "E' dal 13 maggio che non gioca una partita e nemmeno una partitella in allenamento. Può interessare al Genoa? Non lo so, so solo che Montolivo non ha mai rifiutato alcun trasferimento".