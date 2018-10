Ag.Kessie: "Franck è tra gli intoccabili del Milan. Offerte dalla Cina? E' normale, è un giocatore che ha sempre avuto mercato"

La redazione di Calciomercato.com ha intervistato George Atangana, procuratore di Franck Kessie, il quale ha dichiarato: "Ho letto in giro di possibili ripicche tra Leonardo e Gattuso, con Kessié al centro dell’eventuale diatriba, ma non sono a conoscenza di simili dinamiche e ad essere sincero non mi sembra neanche una cosa possibile. Ho parlato con la società, ho instaurato con loro un buon rapporto e sono certo che se la volontà del Milan fosse quella di cedere Kessié, sarei il primo a saperlo. Al contrario, da recenti dialoghi con loro, ho appreso che Franck è tra gli intoccabili del Milan. Offerte dalla Cina? Come è normale che sia per un calciatore che ha sempre avuto mercato. Tuttavia trovo prematuro parlarne in questo momento. Adesso abbiamo come unico obiettivo quello di fare bene con la maglia del Milan. Rinnovo? Ne sto parlando con la dirigenza, ogni cosa ha un suo tempo”.