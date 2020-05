Al-Khelaifi: "Con questa crisi a causa del Coronavirus, l'economia del calcio va rivista"

Intervenuto ai microfoni di France Football, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi ha parlato delle conseguenze economiche nel mondo del calcio a causa dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "È chiaro che l'economia del calcio ora va ripensata alla luce dell'attuale crisi che sottolinea il senso di responsabilità che i leader del calcio devono avere, in un settore che supporta decine di migliaia di persone in Francia e molti altri nel mondo. Non ci assumiamo questa responsabilità alla leggera. L'attuale crisi è una delle situazioni più difficili che abbia incontrato ma è sempre il modo di reagire alle avversità che è importante. Molti presidenti in Francia svolgono ogni giorno un lavoro straordinario per i loro club, i loro tifosi e il tessuto sociale. La gestione di questa crisi resterà probabilmente come la sfida più difficile che dovremo affrontare. Meritano i complimenti, perché spesso non ricevono il credito che meritano".