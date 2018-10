Albertini a MTV: "Higuain può risolvere una partita da un momento all'altro, grande sfida con Icardi"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV del derby di domenica sera: "E' un bel derby. Si arriva con le attese giuste, mi manca un po' quel senso di appartenenza che, quando giocavamo noi - visto che sia noi che l'Inter avevamo tanti giocatori provenienti dal settore giovanile - c'era. Il derby è una partita a sè. Quando lo si perde si dice sempre che valga 3 punti come le altre partite, però per me il derby sarà sempre una partita speciale. Higuain può segnare al primo derby? Ce lo auguriamo tutti, si affrontano due grandi bomber come lui e Icardi. Avere quella qualità davanti ti permette di sapere, sia da tifoso, che da compagno di squadra, che lui la può risolvere da un momento all'altro. Ci auguriamo tutti che possa segnare e che sia un gol decisivo".