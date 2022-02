Albertini: "Milan, derby ultima chiamata per lo Scudetto"

In vista del derby, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Demetrio Albertini: "Senso di appartenenza, generosità per i compagni e rispetto per i colori indossati sono l’essenza di questa partita, le componenti che ti permettono di affrontarla con l’equilibrio giusto. In campo poi devono deflagrare, è così che nascono i successi. Pioli allena un gruppo che ha compiuto un percorso di crescita ormai lungo. I giocatori hanno sposato il progetto della società e si vede. Chi può essere lo spacca-derby? Leao. È imprevedibile ed è sempre più consapevole delle proprie qualità, gli manca un gol in una partita così. Segnare all’Inter lo consacrerebbe, i derby ti cambiano la carriera. Un ko manderebbe in crisi questa Inter? Certo, siamo in una fase chiave. Se perdi certezze adesso, con la Champions che si avvicina... Il risultato di sabato segnerà la stagione. Per il Milan è l’ultima chiamata per lo scudetto, se c’è una possibilità per riaprire il discorso è questa".