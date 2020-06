Alberto Bigon replica a Van Basten: "Nel '90 avremmo vinto comunque lo Scudetto"

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua anche in merito alle dichiarazioni di Marco Van Basten che, nel proprio libro, ha scritto che il Napoli rubò lo Scudetto nel 1990: "Mi dispiace sentire queste cose anche perché Marco Van Basten è stato un grandissimo campione e io lo stimo molto. L'ho incontrato tante volte ed è una persona deliziosa. A lui, però, così come a tutti gli altri che mettono in dubbio la nostra vittoria, dico che non sanno fare nemmeno i conti. Il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto anche senza l'episodio della monetina di Alemao contro l'Atalanta".