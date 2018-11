Allegri a Sport Mediaset: "Mai commentato gli episodi arbitrali, farò così anche oggi"

Al termine di Milan-Juventus, queste le dichiarazioni di Max Allegri ai microfoni di Sport Mediaset: "Io degli episodi non parlo mai, quando sono a favore o contro. In tutta la mia carriera, non mi ricordo nemmeno da quanto alleno, ho visto tanti tipi di episodi quindi non parlo. La squadra ha fatto una buonissima partita, abbiamo vinto tantissime partite e c'è poco da dire. Possiamo solo migliorare".