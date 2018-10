Ambrosini a Sky: "Deby? Bisogna saper osare, né Milan né Inter devono tirare il freno"

Protagonista della Deejay ten di Milano, Massimo Ambrosini è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sul derby: "È una partita in cui bisogna aver coraggio, entrambe le squadre possono osare qualcosa di più invece di tirare il freno come spesso capita nei big match per paura di perderli o accontentarsi. Sono due squadre fatte per giocare, per non accontentarsi. L'Inter ha valori, passione e concretezza con una base forte".