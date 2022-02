Ambrosini: "Essere capitano di una squadra come il Milan è l'ambizione di ogni giocatore"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato dell'importanza del ruolo di capitano: "Ibrahimovic era difficile da gestire? Proprio no, dava tanto agli altri anche in termini di entusiasmo. Ma era un periodo di transizione, c’erano da mettere insieme tante teste... E il terzo anno di Allegri è stato complicato, soprattutto verso la fine. Però credo che essere capitano, soprattutto di una squadra come il Milan, sia l’ambizione di ogni giocatore".