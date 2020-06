Ambrosini: "Le prime partite della stagione hanno segnato un solco nell'annata rossonera"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato delle sensazioni e dell'importanza di Milan-Roma. Queste le sue parole: "E' fondamentale l'Europa al Milan per dare a tutto l'ambiente una dimensione che gli spetta. La Champions League, in questo momento, è un'utopia. L'Europa League sarebbe un piccolo passo importante per ridare un'identità al Milan. Quest'anno la squadra è partita con qualche handicap che ha segnato il solco dalle zone alte della classifica oltre a diversi eventi della stagione che hanno pregiudicato determinate certezze. Il Milan è dovuto ricorrere ad Ibrahimovic per colmare alcune mancanze. La squadra però ora ha più certezze ed è stata capace di valorizzare alcuni giocatori."