Ambrosini: "Milan padrone del proprio destino. Oggi serve un altro segnale"

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre partita di Lazio-Milan: "Il Milan è padrone del proprio destino. Un risultato positivo ridurrebbe le possibilità della Lazio di lottare per la Champions, facendo restare intatte quelle del Milan e rilanciando in maniera definitiva la candidatura dei rossoneri. È indispensabile per il Milan, che sta attraversando un periodo complicato, dare un altro segnale come ne ha dati tanti in questa stagione fatta, comunque, bene. Si trova di fronte una squadra forte. Facendo bottino pieno stasera affronterebbe il finale di stagione con grande entusiasmo".

Su Leao: "Deve stare con la testa dentro la partita. Lui è un'alternativa anche a Rebic, ha fatto le cose migliori lì sulla sinistra e in un contesto del genere da punta fa più fatica. Cosa gli avrà detto Maldini? Gli starà dicendo di mettersi in una giusta predisposizione mentale, i giovani vanno accompagnati anche nel percorso psicologico. Leao ha fatto vedere di avere un comportamento molto vario: possiamo immaginare che ci possa essere stato un richiamo dal punto di vista dell'atteggiamento".