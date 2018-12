Dagli studi di Sky Sport, l’ex centrocampista rossonero, Massimo Ambrosini, ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Io non sono così sicuro che Ibra alla sua età abbia voglia di rimettersi in gioco al Milan - ha dichiarato -. Bisognerà capire questa sua volontà prima di rivederlo in rossonero".